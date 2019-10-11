WSJ: Трамп объявит Салливана новым послом США в России

Президент США Дональд Трамп готов официально назвать новым послом в РФ Джона Салливана, который сейчас занимает должность первого заместителя госсекретаря США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника в Госдепартаменте США, Москва уже согласилась аккредитовать Салливана на эту должность.

Кандидатуру Джона Салливана, которого президент США Дональд Трамп рассматривал на должность посла в РФ ещё в августе, огласили спустя неделю после отставки Джона Хантсмана.

Напомним, что 3 октября Хантсман завершил работу в России и вылетел на родину. Дипломат намерен вернуться в родной штат Юта и участвовать в выборах губернатора региона.