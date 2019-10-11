Атака на иранский танкер привела к серьёзному загрязнению вод Красного моря

Атака, совершённая на иранский нефтяной танкер, в результате которой он загорелся, привела к сильному загрязнению вод Красного моря.

— Вся ответственность за эти действия, в том числе за сильное загрязнение окружающей среды в регионе, лежит на исполнителях этой опасной авантюры, — написал в Twitter официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Напомним, сегодня в порту Саудовской Аравии прогремел взрыв на танкере иранской нефтяной компании. Инцидент произошёл в результате ракетных атак неизвестной стороны.