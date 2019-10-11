Соседи подали "целую кипу жалоб" участковому на семью убийцы 9-летней Лизы

Выяснилось, что мужчина проживал вместе с матерью, которая успела заслужить неоднозначную репутацию.

Соседи Михаила Т., который признался в убийстве девятилетней Лизы в Саратове, рассказали о мужчине Лайфу.

По словам живущих по соседству женщин, Михаил проживал с матерью. Соседка с нижнего этажа призналась, что считает семью неадекватной.

— Там надо сначала мать лечить, а потом уже и за него браться. Мамаша там неадекватная, — рассказала она. По её словам, к местному участковому неоднократно обращались с самыми разными жалобами в её адрес.

Женщина, проживающая в соседней квартире, отметила, что все в доме знали о прошлых судимостях Михаила, однако с виду мужчину ничто не выдавало, никаких подозрений он не вызывал.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей.

По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Ранее он уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи. СКР опубликовал видео допроса подозреваемого.