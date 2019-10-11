Слабовидящий паралимпиец забрался на крышу самолёта ради экологии — видео

В 2012 году Браун стал бронзовым призёром паралимпиады в Лондоне. Спустя четыре года его дисквалифицировали за употребление допинга.

This is said to be disgraced Paralympian James Brown who has climbed on top of a British Airways plane at City Airport.



The police will take him away and he will be served some porridge, eventually. He should be added to the no-fly list as a danger. pic.twitter.com/liFuJa3VGy — David Videcette (@DavidVidecette) October 10, 2019

Слабовидящий паралимпийский атлет Джеймс Браун проник на лётное поле аэропорта Лондон-Сити и забрался на фюзеляж самолёта Embraer 190 авиакомпании British Airways. Сделал это ирландский спортсмен в знак протеста против загрязнения окружающей среды, сообщает Daily Mail.

Хитроумный Браун для того, чтобы обмануть службу безопасности, купил билет на рейс и прошёл все досмотры, но, вместо того чтобы войти в салон лайнера, залез на его крышу.

— Мне удалось забраться на крышу. О боже, я так дрожу. Я надеюсь, что это выйдет в прямом эфире. Итак, всё дело в климате и экологическом кризисе. Мы протестуем против бездействия правительства в вопросах климата и экологии, — сказал Браун во время трансляции в "Фейсбуке".

В 2012 году Браун стал бронзовым призёром паралимпиады в Лондоне в гонке с раздельным стартом на велосипедах-тандемах. Спустя четыре года его дисквалифицировали за употребление допинга. Ирландец является активным участником экологического движения Extinction Rebellion, которое несколько дней назад попыталось сорвать работу аэропорта Лондон-Сити.