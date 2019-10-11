Мантуров — о предзаказах на Aurus: Их уже более 600

Активные продажи российского автомобиля класса люкс должны стартовать уже с 2021 года.

Российский автомобиль класса люкс Aurus собрал уже более 600 предзаказов.

— Aurus уже более 600 предзаказов собрал... Активно начнём продавать в 2021 году, — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

Сегодня президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Туркмении поставку первой партии автомобилей Aurus в страну. Также в августе шоурум с российским автомобилем класса люкс открылся в Москве. Цена на модельный ряд начинается от 18 миллионов рублей.