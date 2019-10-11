Хабаровский полицейский застрелил нападавшего с ножом

Буйного мужчину пытались уговорить поехать в больницу, но он сначала нанёс серию ранений знакомому, а затем кинулся на участкового.

В Хабаровском крае участковый застрелил буйного местного жителя, который набросился с ножом сначала на своего приятеля, а затем и на полицейского. Сейчас полиция проводит проверку.

Участковые прибыли по вызову жительницы посёлка Лесной — она попросила помочь доставить в больницу агрессивного родственника. Буйный мужчина угрожал окружающим убийством, а затем бросился на приятеля с ножом, нанёс ему несколько ранений в голову и тело. Полицейскому пришлось применить табельное оружие.

— После чего агрессивный гражданин направился в сторону полицейского, размахивая ножами и выражая угрозы убийством. Участковый уполномоченный полиции произвёл выстрел на поражение. Нападавший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении регионального УМВД.

Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали на место медиков.