Ким Кардашьян показала фото крещения в Армении

Во время таинства супруга американского рэп-исполнителя Канье Уэста получила имя Эгине.

Модель и блогер Ким Кардашьян, которая имеет армянские корни, показала в Instagram фотографии, сделанные во время обряда крещения в Армении.

Напомним, что таинство прошло в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви несколько дней тому назад. Крещение приняли не только трое младших детей Ким Кардашьян, но и сама модель, а также её сестра Кортни с детьми.

Крёстным отцом сестёр и их шестерых детей стал 27-летний диакон Наири Срапионян, местный священнослужитель.

— Для Ким Кардашьян мы выбрали имя Эгине, а для её сестры — Гаяне. Мы предложили эти имена согласно церковному порядку, они согласились, — цитирует Срапионяна Sputnik Армения.

Согласно традиции, крёстный отец должен поддерживать связь со своим крестником. Однако насколько получится воплотить это в жизнь — сказать сложно, поскольку обсудить все подробности с сёстрами Кардашьян диакону не удалось из-за дефицита времени.

Ранее Лайф писал, что Кардашьян приехала в Армению 9 октября. Там она успела встретиться с премьером страны Николом Пашиняном. В 2015 году Ким уже прилетала в Армению на съёмки реалити-шоу о её семье.