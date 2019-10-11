Соседка убитой Лизы рассказала, что обычно родители сами возили девочку в школу

Пенсионерка подчеркнула, что знает родителей только с самой положительной стороны.

Соседка девятилетней Лизы, которую убили в Саратове по дороге в школу, рассказала Лайфу, что была шокирована, когда узнала, каким путём ходит девочка. По её словам, обычно мама сама отвозила Лизу на занятия.

— У нас все учатся в 24-й школе (рядом с домом. — Прим. Лайфа), а она там. Я обалдела, там ужас! — сказала женщина.

Пенсионерка добавила, что знает родителей Лизы только с хорошей стороны.

— Дети чистые, одетые, родители всё время с ними. Они даже здесь поздороваются и муж, и она (мать Лизы. — Прим. Лайфа), — рассказала женщина.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. Её убийца задержан. Он уже дал признательные показания.