Лайф узнал, как убийца расправился с 9-летней Лизой в Саратове

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Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Саратовской области

Причиной смерти девятилетней Лизы К., которую убили в гараже в Саратове, стала механическая асфиксия. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что на шее ребёнка — кровоподтёки и странгуляционная борозда. Последнее могло появиться при сдавливании шеи петлёй. Слухи об изнасиловании не подтвердились: следов сексуального насилия на теле девочки не нашли.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. Её убийца задержан. Он уже дал признательные показания.

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