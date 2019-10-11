Лайф узнал, как убийца расправился с 9-летней Лизой в Саратове

Причиной смерти девятилетней Лизы К., которую убили в гараже в Саратове, стала механическая асфиксия. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что на шее ребёнка — кровоподтёки и странгуляционная борозда. Последнее могло появиться при сдавливании шеи петлёй. Слухи об изнасиловании не подтвердились: следов сексуального насилия на теле девочки не нашли.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. Её убийца задержан. Он уже дал признательные показания.