В России повысили уровень риска пожарной опасности для ТЦ

Это значит, что с 2021 года Государственный пожарный надзор будет проверять их раз в два года.

Правительство РФ по предложению МЧС повысило категорию риска пожарной опасности торговых центров. Постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого торговые центры проверяли раз в четыре года, так как им была присвоена средняя из шести существующих категорий риска. Теперь всем объектам, предназначенным для временного пребывания более пяти тысяч человек, присваивается высокая категория.

Это значит, что крупные торговые центры, а также образовательные учреждения, больницы и другие здания выше 50 метров будут проверять раз в два года. К этой категории также относятся книгохранилища, архивы, здания полиции, Росгвардии, ФСБ, крупные аэропорты, железнодорожные вокзалы, СИЗО и многоквартирные дома выше 75 метров.

Тем ТЦ, которые рассчитаны на 1000 и более человек, присвоили категорию значительного риска — их будут проверять раз в три года.

По новым правилам проверки начнут проводить с 2021 года. Изменения решили ввести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", произошедшего в марте 2018 года в Кемерове.

Напомним, 25 марта 2018 года там погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания образовался на последнем этаже здания, где находились детская игровая зона и кинотеатры.