"Добрый, с чувством юмора". Убийца 9-летней Лизы искал любовь по объявлению

Михаил Туватин (или его полный тёзка с совпадающей датой рождения) надеялся найти подругу по переписке, когда отбывал предыдущий срок.

В тюремной газете "Казённый дом" Лайф отыскал одно из объявлений от заключённого по имени Михаил Туватин. Он искал друзей (а точнее подруг) по переписке в возрасте от 20 до 30 лет. Писать предлагалось ему в колонию, расположенную в городе Пугачев под Саратовом.

О себе Михаил отозвался без скромности, мол, "добрый, отзывчивый, с чувством юмора", но что ещё более важно — "любит детей и животных", а не любит "предательство и ложь".

Как уже сообщал Лайф, Туватин треть своей жизни просидел в тюрьме. В 2004 году он получил три месяца за кражу, в 2005-м — год за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В 2009-м он на два года сел за кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище. И вот теперь ему светит пожизненное.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове девятого октября: девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Ранее он уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи.