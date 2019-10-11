Путин — об учениях НАТО у границ РФ: Не приветствуем, но реагируем спокойно

В грядущих манёврах альянса примет участие около 20 тысяч военнослужащих из США. Это станет крупнейшей передислокацией войск в Европу за последние 25 лет.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не приветствует учения НАТО вблизи границ страны, но будет реагировать на это спокойно.

— Мы недавно провели [учения] — правда, не вблизи границ НАТО, мы специально проводим это в глубине Российской Федерации. Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно, — сказал Путин на заседании глав государств СНГ в Ашхабаде, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что посоветуется с коллегами по СНГ насчёт реакции на предстоящие учения НАТО, которые пройдут весной 2020 года в Европе. Планируется, что в них примет участие порядка 20 тысяч военных из США. Это станет крупнейшей передислокацией войск в Европу за последние 25 лет.