Минздрав назвал самые распространённые среди младенцев болезни

По мнению эксперта, чаще всего дети страдают заболеваниями органов дыхания, однако через эти болезни у них формируется иммунитет.

Самыми распространёнными заболеваниями у младенцев в 2018 году стали болезни органов дыхания. Их диагностировали более двух миллионов раз у детей на первом году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за прошлый год, основанные на статистике Министерства здравоохранения.

Вторыми по распространённости (411 тысяч зарегистрированных случаев) идут состояния, которые возникают у малышей в перинатальный период. К этой группе заболеваний относятся родовые травмы, врождённые аномалии и другие нарушения.

Часто диагностируют у маленьких детей расстройства нервной системы (около 400 тысяч случаев), нарушения в работе пищеварительных органов (236,6 тысячи случаев) и кожные заболевания (почти 220 тысяч).

Кроме того, в прошлом году врачи обнаружили у младенцев новообразования (43,7 тысячи случаев), травмы (41,6 тысячи) а также нарушения системы кровообращения (17,1 тысячи раз).

Наиболее редкими болезнями у малышей были психические и поведенческие расстройства. За весь 2018 год их диагностировали лишь 18 маленьким пациентам. По сравнению со статистикой 2008 года, когда было зафиксировано 1,2 тысячи случаев, этот показатель уменьшился в 70 раз.

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