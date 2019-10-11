Водитель проехал по зебре и сбил пешеходов в Нижнем Новгороде — видео

В Нижнем Новгороде водитель Renault Logan внезапно выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов, один из них ребёнок.

Как стало известно Лафу, 14-летний мальчик доставлен в детскую больницу с сотрясением головного мозга, переломом челюсти и ушибом лёгкого. Вторая пострадавшая, женщина 1954 года рождения, сейчас находится в больнице с субдуральной гематомой.

Известно, что водитель не скрылся с места происшествия. Также уточняется, что он не был пьян. Сейчас с ним работают правоохранители.