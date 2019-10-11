Инцидент произошёл на территории торгового центра Аrndale в Манчестере. Всех посетителей эвакуировали после сообщений о неизвестном, который размахивал ножом на выходе из магазинов. На место прибыли полиция и скорая помощь. Оказалось, что от рук преступника успели пострадать 4 человека, самого его удалось нейтрализовать. Мотивы нападавшего выясняются.
Местные власти призвали жителей города по-прежнему держаться подальше от торгового центра.
В настоящий момент проводится расследование происшествия.
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