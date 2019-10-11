В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

На востоке Демократической Республики Конго потерпел крушение грузовой самолёт Ан-72, на его борту были граждане России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Посольства РФ Наталья Кононову.

— По предварительным данным, выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются, — сказала Кононова.

По данным местных СМИ, среди экипажа и пассажиров могут быть украинские граждане. Пока эта информация не подтверждена.

Судно вылетело из аэропорта Гомы 10 октября в 13:32 по местному времени (14:32 мск). В 16:43 (18:43 мск) оно должно было приземлиться в столице страны — Киншасе. Спустя час после вылета самолёт пропал с радаров, связь с ним была потеряна. Позже стало известно о крушении судна. На его борту находились четыре пассажира и четыре члена экипажа.