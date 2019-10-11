Умер космонавт Алексей Леонов

2212

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Скончался советский космонавт Алексей Леонов. Его не стало в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощницу.

— Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни, — заявила Наталья Филимонова.

<p>Фото © Фотохроника ТАСС</p>

Уже известно, что его похоронят на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Алексей Леонов был космонавтом № 11 и первым человеком, который вышел в открытый космос. Он дважды Герой Советского Союза. В 1991 году ушёл на пенсию.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×