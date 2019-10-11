Москвичам обещают "последний всплеск тёплой осени"

В ближайшую субботу ожидается дождливая и облачная погода, а в воскресенье пройдут кратковременные дожди. При этом погода будет аномально тёплой.

В ближайшие пять дней москвичей ожидает потепление до +15...+17 градусов, однако затем погода испортится — и в столицу придёт резкое похолодание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

— Я хочу поздравить москвичей, что суббота и воскресенье будут очень тёплыми, будут выше нормы примерно на четыре градуса, температура будет 12–14 градусов. <...> И, вообще, в начале следующей недели первые три дня будут очень тёплыми. Это будет последний всплеск тёплой осени, — сказал он.

При этом самый пик осеннего тепла придётся на понедельник, 14 октября. В этот день столбик ртутного термометра поднимется до +17 градусов тепла, рассказал Вильфанд.

Также глава Гидрометцентра подчеркнул, что такая комфортная и тёплая погода больше характерна для сентября, чем для середины октября.