Delivery Club выяснил, что пользователи iPhone 11 — обжоры

Исследование сервиса показало, что владельцы новых смартфонов Apple тратят на еду в среднем больше, чем пользователи предыдущих моделей iPhone.

Компания проанализировала статистику заказов через мобильное приложение и выяснила, как отличаются предпочтения владельцев разных моделей телефонов. Исследование показало, что средний чек у пользователей iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на 17% больше, чем у владельцев предыдущих моделей.

Первое место в списке городов, в которых чаще всего пользуются Delivery Club на новых моделях iPhone, ожидаемо заняла Москва. Второе место занял Новосибирск, третье — Ростов-на-Дону. Что удивительно, в десятку лидеров не попал Санкт-Петербург. Но при этом в неё вошли сразу два города Ханты-Мансийского автономного округа: Сургут и Нижневартовск.

Любопытно и то, что в топ-10 ресторанов, которые больше всего любят обладатели новых iPhone, вошла московская "Кофемания". Учитывая, что в рамках исследования были учтены заказы, выполненные во всех городах РФ, нетипичный участник рейтинга говорит о явных отличиях в поведении московских пользователей последней модели iPhone.

Исследование Delivery Club базируется на анализе данных сервиса за последние три недели.