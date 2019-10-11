В Берлине подожгли автомобиль посольства Турции

В Берлине в ночь на 11 октября неизвестные подожгли припаркованный автомобиль посольства Турции, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на дипломатические источники.
В Берлине сожгли #автомобиль дипмиссии Турцииhttps://t.co/dYqHQH7sv8 / #Берлин #Турция pic.twitter.com/PUcYS5nMek— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 11 октября 2019 г.
Турция уже потребовала от Германии усилить меры безопасности в районе дипмиссии и найти виновников происшествия.
Сейчас полиция Берлина выясняет все обстоятельства инцидента.
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