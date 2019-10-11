Стало известно, во сколько страховщики оценивают жизнь россиян

Эксперт рассказал, что граждане редко специально обращаются за страховкой жизни и часто приобретают её как дополнительную услугу.

Средняя выплата по одному договору страхования жизни в России составляет около 1,98 миллиона рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные ЦБ.

На конец первого полугодия 2019 года в стране действовало 8,93 миллиона договоров страхования жизни на общую сумму 17,74 триллиона рублей.

Подавляющее количество оформлено для страхования жизни заёмщика. Число россиян, застрахованных по этой категории, составило 5,77 миллиона. В среднем сумма страхования составила 1,48 миллиона рублей на человека.

Аналитик финансовой группы "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский рассказал, что россияне редко целенаправленно обращаются за страховкой жизни. По его словам, застрахованных россиян стало больше из-за того, что услугу стали часто предлагать при покупке разных продуктов.