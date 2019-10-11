Девушка с 13 лет делает пластические операции, чтобы стать похожей на Барби

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Фото © Instagram/blondiesteffi

В ближайшем будущем девушка намерена удалить рёбра, увеличить ягодицы и грудь, а также сделать подтяжку лица и липосакцию.

19-летняя жительница Швеции Стефани Мюлик сделала десятки пластических операций, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает портал Dni.ru.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blondiesteffi/" target="_blank">blondiesteffi</a></p>

Каждый год Стефани тратит около 168 тысяч шведских крон (более миллиона рублей. — Прим. Лайфа) на то, что стать всё более похожей на детскую игрушку.

Свою первую пластическую операцию девушка сделала в 13 лет — увеличила губы. С того момента её не остановить. Почти ежемесячно Стефани делает инъекции филлера для губ, что обходится ей в 14,5 тысячи крон (чуть менее 100 тысяч рублей). Также она носит накладные ресницы и парики, чтобы выглядеть как Барби.

Недавно Стефани опубликовала коллаж из двух своих фото — 2015 и 2019 годов. Глядя на снимки, невозможно подумать, что это одна и та же девушка.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/blondiesteffi/" target="_blank">blondiesteffi</a></p>

Кроме того, Стефани много времени проводит в спортзале, дабы сделать свою талию по-настоящему "кукольной". В ближайшем будущем шведка намерена удалить рёбра, увеличить ягодицы и грудь, а также сделать подтяжку лица и липосакцию.

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