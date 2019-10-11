Под Вологдой мужчина позвал школьницу на встречу и жестоко её избил

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Фото © European Parliament

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с серьёзной травмой черепа.

В Вологодской области разыскивают 25-летнего мужчину по подозрению в жестоком нападении на 16-летнюю девушку. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 8 октября в селе Молочное. Следователи установили, что злоумышленник был знаком с потерпевшей. Мужчина поздно вечером назначил школьнице встречу возле гаражей. Там в ходе ссоры он нанёс девушке множественные удары по голове и телу. С места происшествия 25-летний сельчанин скрылся.

Школьница была госпитализирована с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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