Отец убийцы 9-летней Лизы в Саратове: Он крысёныш и падла

Михаил Туватин, которого зовут так же, как и сына, рассказал, что и сам стал жертвой краж, которые совершил его отпрыск.

Отец убийцы девятилетней Лизы К. из Саратова рассказал Лайфу, что сын несколько раз обкрадывал его и его семью. Михаила он считает "крысёнышем" и "падлой".

Житель Саратова рассказал, что с мамой Михаила не живёт уже 30 лет. С сыном почти не общался, однако за это время задержанный за убийство три раза обкрадывал своего отца. В частности, он украл иконы.

— Он как-то пришёл ко мне, увидел запасные ключи, украл их, пришёл на работу, проверил, там ли я, вернулся в квартиру и украл иконы, — рассказывает отец Михаила.

— Он всю жизнь был крысёнышем! Всю жизнь считал себя умным, а вокруг — все дураки, — говорит Михаил, которого зовут так же, как и сына. — Падлой такой был.

Его сын признался, что убил девятилетнюю Лизу К., которую искал весь Саратов с девятого октября. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. Уже известно, что Михаил ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи.