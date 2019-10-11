Мотоциклист вернулся домой через несколько часов после своих похорон

Недоразумение произошло из-за смертельной аварии, в которой скончался водитель мотоцикла, которого не удалось опознать.

В индонезийской деревне по ошибке похоронили не того мужчину, пишет Asia One. Недоразумение произошло из-за аварии, в которой погиб водитель мотоцикла. Тело было так обезображено, что его не удалось опознать.

Полицейским удалось установить личность владельца мотоцикла, им оказался сорокалетний Сунарто. Решив, что при трагических обстоятельствах погиб именно он, об инциденте сообщили его родным. Члены семьи мужчины также не смогли его опознать и провели похоронную церемонию.

Через семь часов Сунарто вернулся домой. Выяснилось, что он занял у своего приятеля Вариима деньги и оставил ему в залог свой мотоцикл. Судя по всему, знакомый мужчины был тем погибшим, которого похоронили, назвав чужим именем.

Родственники Вариима решили, что не будут проводить перезахоронение, и изменили имя на надгробии.