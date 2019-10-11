СМИ: Убийца 9-летней Лизы из Саратова сам участвовал в её поисках

Пропавшую девочку искали всем городом больше суток. Мужчина уже задержан, он признал свою вину.

Задержанный за убийство девятилетней школьницы в Саратове мог участвовать в её поисках, которые длились более суток, сообщает "Звезда".

— Я сегодня, когда открыл новости, чтобы почитать, увидел его фотографию. Я его вчера видел. Мы когда получали задание от "Лизы алерт", он там был, в толпе стоял среди всех. Он записывался в списки, в четвёрки какие-то, — рассказал телеканалу один из волонтёров.

Также он отметил, что у преступника очень запоминающееся лицо, поэтому он его и узнал.

Напомним, сегодня в Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы, которую больше суток искали всем городом. Её тело нашли накануне вечером около гаражей. Мужчина уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается. Также стало известно, что ранее он был судим за изнасилование, педофилию и кражи.