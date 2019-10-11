Врач посоветовал "диету Майи Плисецкой", чтобы избежать ожирения

По словам специалиста, для профилактики необходимо прекратить переедать и выставить себе норму потребления калорий в день.

Во Всемирный день борьбы с ожирением (11 октября) доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о необходимости умеренного питания и поделился рецептом диеты, которая поможет избежать ожирения.

— Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила: "Не жрать", — заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Врач пояснил, что лишний вес всегда связан с потреблением лишних калорий и недостаточным расходом энергии. По словам Жемчугова, офисные работники, к примеру, расходуют в день около 1,5 тысячи калорий. А значит, если они едят меньше этого значения, то они будут худеть, если больше — набирать вес. Это с учётом того, что человек здоровый и у него нет сахарного диабета и других заболеваний.

— Надо сходить к врачу и провериться на углеводный обмен, на гормоны. Надо проверить глюкозу, гликированный гемоглобин, гормоны (половые, щитовидные — этого достаточно). Если всё в порядке, надо выставить норму потребления углеводов, — заключил Жемчугов.

Ранее Лайф писал, что на "диете Майи Плисецкой" периодически сидит известный российский певец Филипп Киркоров. По уверениям исполнителя хита "Зайка моя", к началу лета он сумел похудеть на 12 килограммов, а к осени сбросил все 30.