Прокуратура проверит Шереметьево и "Аэрофлот" после ЧП с пистолетом на борту

Накануне сотрудники, отвечающие за транспортную безопасность, при досмотре не заметили у одного из пассажиров травматический пистолет.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку действий сотрудников аэропорта Шереметьево и "Аэрофлота", отвечающих за соблюдение мер безопасности, после того, как накануне пассажиру удалось пронести на борт самолёта травматический пистолет.

— Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне самолёт "Аэрофлота", вылетевший из московского Шереметьево в Бургас, был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. Как мужчина прошёл досмотр — неизвестно. Очевидцы рассказывают, что при проверке ему пришлось выложить пену для бритья, а вот оружие сотрудники безопасности не заметили. Ранее аэропорт начал собственную проверку инцидента.