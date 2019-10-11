Дочь Сергея Королёва о Леонове: Он герой нашего времени

Наталья Королёва посетовала, что из жизни ушёл один из последних космонавтов, летавших при её отце.

Дочь легендарного учёного Сергея Королёва Наталья рассказала Лайфу, что очень близко общалась с космонавтом Алексеем Леоновым и переживает утрату как личное горе.

По её словам, все эти годы её семья поддерживала тесную связь не только с Леоновым, но и его близкими. Сын Натальи Королёвой, возглавляющий Европейскую клинику спортивной травматологии и ортопедии, даже делал операцию другу семьи. Сам космонавт никогда не пропускал празднований в честь дней рождения Королёвой и её отца.

— Лёшу я очень любила, потому что он был замечательным человеком, помимо того, что был героем, совершил героический поступок, два полёта знаковых и первый в мире выход в открытый космос. Кроме того, он был замечательным человеком, очень душевным, очень хорошим, — рассказала она Лайфу. — Он герой нашего времени, можно сказать.

Наталья призналась, что знала о его болезни и очень болезненно переживает утрату.

Напомним, Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет в госпитале имени Бурденко 10 октября. По одной из версий, причиной смерти советского космонавта стала острая сердечная недостаточность.