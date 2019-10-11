Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Леонова

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Михаил Метцель, © ТАСС/Марина Лысцева

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова. Они очень хорошо знали друг друга, Путин относился к Леонову с глубоким уважением, они неоднократно беседовали, — заявил Песков в кулуарах заседания совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер восхищался Леоновым: как человеком с большой буквы и его мужеством.

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