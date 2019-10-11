В аэропорту Челябинска пассажир покурил, устроил дебош и напал на полицейского

В международном аэропорту Челябинска 43-летний мужчина устроил дебош, после чего напал на одного из сотрудников полиции, сообщает URA.ru.

— Сотрудники транспортной полиции прибыли в зал вылета внутренних авиалиний после жалоб на неизвестного, который курит сигарету и матерно бранится. Как выяснилось, авиакомпания не допустила 43-летнего жителя Еткульского района Челябинской области в самолёт, — сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте.

Мужчину доставили в дежурную часть, где он набросился на одного из сотрудников полиции, в результате чего тот получил телесные повреждения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении дебошира.

Вчера произошло ещё одно резонансное ЧП в аэропорту. Самолёт, вылетевший из Шереметьево, был вынужден совершить экстренную посадку в Ростове из-за пассажира с травматическим пистолетом. Как мужчина прошёл досмотр — неизвестно. Очевидцы рассказывают, что при проверке ему пришлось выложить пену для бритья, а вот оружие сотрудники безопасности не заметили. Это подтверждают и кадры досмотра.