В Ростове ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

У родных девочки нет предположений о том, куда она собиралась пойти. Связаться с ней не получается.

В Ростове-на-Дону четырнадцатилетняя школьница Светлана Хачатурян вышла из дома 11 октября и не вернулась. О поисках девочки сообщили в группе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Родным не удалось дозвониться до подростка. У них также нет предположений о том, куда она собиралась пойти.

Рост девочки 158 сантиметров, телосложение среднее, лицо смуглое, глаза карие. Волосы тёмно-русые со светлыми концами.

Из дома она вышла в чёрной куртке с полосками серого цвета, чёрных брюках и чёрно-белых кроссовках. При себе у неё должны быть сиреневый рюкзак, мобильный телефон и паспорт.