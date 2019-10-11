В Ростове ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

В Ростове-на-Дону четырнадцатилетняя школьница Светлана Хачатурян вышла из дома 11 октября и не вернулась. О поисках девочки сообщили в группе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Родным не удалось дозвониться до подростка. У них также нет предположений о том, куда она собиралась пойти.
Рост девочки 158 сантиметров, телосложение среднее, лицо смуглое, глаза карие. Волосы тёмно-русые со светлыми концами.
Из дома она вышла в чёрной куртке с полосками серого цвета, чёрных брюках и чёрно-белых кроссовках. При себе у неё должны быть сиреневый рюкзак, мобильный телефон и паспорт.
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