Forbes назвал 10 самых перспективных городов России, кроме Москвы

В десятку вошли три города Сибири и Дальнего Востока: Красноярск, Иркутск и Владивосток.

Журнал Forbes составил список городов России без учёта Москвы, которые совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последнее десятилетие.

Первое место в рейтинге занял Нижний Новгород. Эксперты издания оценили множество событий, проходящих в городе. Например, таких, как фестивали Alfa Future People, "Арт-овраг" и "Стрелка". Также город на Волге стал первым после столицы, где вручили премию "Инновация".

На второй позиции расположился Санкт-Петербург. Forbes назвал Северную Пальмиру центром альтернативной культуры, отметив при этом и социальные проекты, такие как "Ночлежка" и "Антон тут рядом". Кроме того, в 2025 году в городе на Неве должно закончиться строительство Новой Голландии — парка, образовательного центра, фудкорта и культурной площадки в одном месте.

Казань эксперты поставили на третье место, отметив программу развития парков и скверов Татарстана, запущенную в 2015 году, а также проект нового здания Национальной библиотеки республики.

За ними следуют Екатеринбург с Уральской индустриальной биеннале и Ельцин-центром, Владивосток с музеем Арсеньева и центром современного искусства "Заря" и Красноярск с ярмаркой книжной культуры.

Также в десятку попали Тула ("Ясная поляна" и три творческих кластера на 500 тысяч жителей города), Ярославль (проект Textil и музей "Фабрика"), Кострома (арт-центр "Станция" и фабрика современных прикладных искусств "Хлебъ") и Иркутск (проект "Зимний университет").