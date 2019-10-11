На Москву надвигается "барическая пила"

Резкие колебания атмосферного давления в эти выходные могут осложнить жизнь метеозависимым людям и гражданам, страдающим болезнями сердца.

В столице в пятницу и выходные дни ожидаются резкие перепады атмосферного давления, это явление называют барической пилой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

— Атмосферное давление будет скакать вверх и вниз, такое состояние называют барической пилой: 745 миллиметров ртутного столба сегодня (11 октября), 736 миллиметров ртутного столба завтра, в воскресенье снова 745, — рассказал он.

Синенков добавил, что в субботу, 12 октября, москвичам не стоит ожидать солнечной погоды — весь день будет идти дождь. Тем временем температура воздуха будет чуть выше нормы, а порывы ветра достигнут 7–12 метров в секунду.

Что касается воскресенья, то этот день преимущественно будет тёплым и облачным. Если и пройдут осадки, то они будут кратковременными.

Ранее Лайф писал, что синоптики пообещали жителям и гостям столицы в ближайшие несколько дней "последний всплеск тёплой осени".