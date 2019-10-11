На Москву надвигается "барическая пила"

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Резкие колебания атмосферного давления в эти выходные могут осложнить жизнь метеозависимым людям и гражданам, страдающим болезнями сердца.

В столице в пятницу и выходные дни ожидаются резкие перепады атмосферного давления, это явление называют барической пилой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Атмосферное давление будет скакать вверх и вниз, такое состояние называют барической пилой: 745 миллиметров ртутного столба сегодня (11 октября), 736 миллиметров ртутного столба завтра, в воскресенье снова 745, — рассказал он.

Синенков добавил, что в субботу, 12 октября, москвичам не стоит ожидать солнечной погоды — весь день будет идти дождь. Тем временем температура воздуха будет чуть выше нормы, а порывы ветра достигнут 7–12 метров в секунду.

Что касается воскресенья, то этот день преимущественно будет тёплым и облачным. Если и пройдут осадки, то они будут кратковременными.

Ранее Лайф писал, что синоптики пообещали жителям и гостям столицы в ближайшие несколько дней "последний всплеск тёплой осени".

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