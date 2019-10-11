Эксперты узнали, какая вода в российских магазинах самая опасная

Эксперты провели проверку продукции и узнали, какой тип воды наиболее подвержен фальсификации.

Среди всех типов бутилированной воды чаще всего встречается некачественная питьевая вода высшей и первой категорий. Об итогах проведённой проверки НСН рассказал сопредседатель "Росконтроля" Александр Борисов.

— Самая проблемная — питьевая вода высшей и первой категории. Из 21 проверенного образца 15 находятся в чёрном списке. То есть у них не соответствуют физико-химический состав, минеральный состав и безопасность, — уточнил он.

По его словам, в чёрный список специалисты внесли практически 50% образцов лечебно-столовой воды.

Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что в стране нужно ввести маркировку питьевой воды, поскольку в некоторых регионах доля контрафактной продукции в этом сегменте составляет 80 процентов.