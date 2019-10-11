Убийца 9-летней Лизы ранее изнасиловал девушку в день выхода из колонии

Задержанный за убийство школьницы в Саратове также был судим за кражи и педофилию.

Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове, за свою жизнь отбыл четыре тюремных срока. Одно из преступлений он совершил прямо в день выхода из колонии. Копия обвинительного приговора опубликована на сайте судебных и нормативных актов РФ.

31 декабря 2011 года Туватина выпустили из колонии, где он отбывал наказание за кражу, и вечером этого же дня мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на девушку, которую сначала ограбил, а после изнасиловал.

Через неделю после этого его задержали правоохранители, которым он сразу признался в содеянном и раскаялся. Суд приговорил Михаила к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а также компенсации потерпевшей в 100 тысяч рублей.

Напомним, сегодня Михаила задержали по подозрению в убийстве 9-летней школьницы в Саратове, тело которой нашли накануне среди гаражей. Мужчина сознался в преступлении и раскаялся. Также стало известно, что ранее он был судим за кражи и педофилию.