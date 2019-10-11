Протаранивший пешеходов в Нижнем Новгороде водитель сослался на "амнезию"

Водитель Renault Logan, который внезапно выехал на встречную полосу в Нижнем Новгороде и сбил двух пешеходов, заявил, что почти ничего не помнит о ДТП. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Виновник аварии объяснил правоохранителям, что помнит только, как перед его глазами проезжал трамвай. Однако сотрудники полиции предполагают другое — что мужчина просто отвлёкся и не хочет в этом сознаваться.

Расследование инцидента продолжается. Полицейским предстоит уточнить все обстоятельства и детали ДТП.

Напомним, что авария произошла сегодня, 11 октября, в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадала женщина 1954 года рождения и 14-летний мальчик. Сейчас они находятся в больнице. Также известно, что водитель не скрылся с места происшествия. Уточняется, что он не был пьян.