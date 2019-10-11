Семья Заворотнюк прервала молчание и опубликовала заявление в Instagram

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в "Инстаграме" заявление, в котором поблагодарила неравнодушных людей, поддержавших артистку на специальной странице, выразив сожаление, что администрация социальной сети заблокировала её.

— Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! — говорится в заявлении близких актрисы.

Также родные Заворотнюк поблагодарили всех друзей, коллег и неравнодушных за поддержку и пообещали выкладывать новости в официальном аккаунте актрисы.

Ранее сообщалось, что актрису выписали из московской клиники "Европейский медицинский центр" и теперь она продолжает реабилитацию в другом учреждении. Там она должна была проходить занятия по эрготерапии и специальные водные процедуры из-за пареза правой части тела. Напомним, что Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября в тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии.