Свыше 15 тысяч заявок поступило на новую специализацию конкурса "Лидеры России"

Победителей ждут предложения о работе в компаниях экосистемы Сбербанка, кроме того, они смогут заполучить в наставники самого Германа Грефа.

Свыше 15 тысяч заявок подано на участие в новой специализации конкурса "Лидеры России" — "Финансы и технологии". Об этом заявил наставник конкурса и куратор этой специализации — глава Сбербанка Герман Греф.

— На сегодняшний день мы получили 15 тысяч заявок от потенциальных кандидатов. Из требований к участникам — управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет — два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет. Испытания будут достаточно серьёзными, мы готовимся к этому. Сегодня нашими партнёрами выступают компании из экосистемы Сбербанка, но мы планируем расширить количество компаний-партнёров и за пределами нашей экосистемы, — сказал Герман Греф.

Победители получат возможность карьерного роста и предложения о работе в компаниях экосистемы Сбербанка. Кроме того, они получат наставников из топ-менеджеров Сбербанка и компаний-партнёров.

— Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков, реализуемой Корпоративным университетом Сбербанка совместно с Imperial College London (ICL). Бонусом станет доступ к нашим учебным программам и корпоративной библиотеке. Но самое главное — это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны, — добавил Греф.

Он также объяснил, что появление новой специализации обусловлено цифровизацией банковских услуг на территории России. Среди участников отберут самых сильных управленцев, которые способны стать лидерами цифровой трансформации.

Стоит отметить, что одним из наставников для победителей станет и сам глава Сбербанка.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в сферах "Здравоохранение", "Наука", а также "Финансы и технологии".