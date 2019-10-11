Обвиняемого в убийстве полковника СКР перевели в психлечебницу при СИЗО

Мужчина будет находиться в психиатрическом отделении при СИЗО до тех пор, пока не пройдёт экспертизу.

Сергея Григорьева, арестованного после убийства полковника СКР Владислава Капустина в Москве, перевели в психиатрическое отделение при следственном изоляторе, сообщает "Интерфакс".

В материалах уголовного дела уточнили, что мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. За его состоянием также наблюдает нарколог.

— Григорьев переведён из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве (Бутырка) в связи с наличием данных, что он находится на учёте в психдиспансере, — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, Григорьев будет находиться в этом отделении до тех пор, пока его не направят на психиатрическую экспертизу.

Напомним, 1 октября на Владислава Капустина напали у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Полковник СКР умер. Суд арестовал убийцу, который так и не признал свою вину. Также выяснилось, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.