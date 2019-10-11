В регионах проверят готовность аптек к обязательной маркировке лекарств

Тема маркировки препаратов будет обсуждаться на парламентских слушаниях, которые пройдут на следующей неделе. Итоги мониторинга также передадут в Госдуму.

Сторонники "Единой России" проверят готовность аптек в регионах к внедрению обязательной маркировки лекарств. Мониторинг пройдёт с 14 по 20 октября. Об этом сообщил сопредседатель Центрального совета сторонников партии Сергей Боярский.

— Остаётся всего три месяца — с 1 января 2020 года все лекарственные препараты должны иметь свой уникальный, индивидуальный штрихкод. Такой инструмент обезопасит наших граждан от покупки поддельных лекарств, — отметил Боярский.

По его словам, большинство аптечных сетей уже провели все подготовительные процедуры, но тем, кто этого ещё не сделал, хотят напомнить о скором вступлении в силу новых правил.

— Каждая аптечная организация, которая хочет оставить за собой статус ответственной компании, должна зарегистрироваться в Национальной системе цифровой маркировки и выполнить все требования, установленные законом, — подчеркнул Боярский.