Зеленский заявил об аллергии на слово "капитуляция"

Он также сказал, что 24 часа в сутки делает всё возможное для восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сдачи национальных интересов и капитуляции страны не произойдёт. Об этом лидер Незалежной заявил в ходе выступления на торжественных мероприятиях в Одессе по случаю Дня защитника Украины, передаёт "Укринформ".

При этом Зеленский уточнил, что у него развилась аллергия на слово "капитуляция".

— Поверьте, у меня уже есть действительно аллергия на слово "капитуляция", и хочу ещё раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов не будет! Это не обо мне. И это не об Украине, — сказал украинский лидер.

При этом он добавил, что ежедневно все его усилия направлены на скорейшее урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление территориальной целостности страны.

— Донбасс — это Украина, и там должен царить мир. Должно состояться полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных воинских формирований, установление контроля над государственной границей, — заключил Зеленский.