"Интернет для всех" едет в российские регионы

За 25 лет существования домена .RU, чьему юбилею и посвящён этот проект, произошёл настоящий прорыв в социальной сфере современного общества. Как Интернет изменил жизнь человека, можно будет увидеть на больших экранах в регионах страны.

В российских регионах начинается показ фильма "Интернет для всех", созданного Фондом социального кино по заказу Координационного центра доменов .RU/.РФ. Фильм приурочен к 25-летию российского национального домена и состоит из 11 коротких новелл с историями людей из разных уголков России. В фильме рассказывается о том, как Интернет и современные технологии сегодня становятся социальными лифтами, благодаря которым каждый может стать тем, кем он хочет.

— Очень много в юбилейный год говорилось о тех, кто создавал Интернет, и тех, кто развивает его сегодня. Но очень мало мы слышим о том, как Интернет помогает и даёт дополнительные возможности тем, кому они нужны, — рассказывает Лайфу директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв. — А ведь благодаря Интернету люди даже с ограничениями физического здоровья социализируются, достигают того, чему могут позавидовать даже обычные наши граждане.

Среди героев фильма, например, есть девушка — социальный предприниматель, которая помогает бабушкам из Воронежской области продавать варежки через Интернет. Другой герой — разработчик из Нижнего Новгорода, который прикован к инвалидной коляске, но благодаря Интернету ведёт абсолютно нормальную жизнь, воспитывает двух детей и зарабатывает примерно как столичные сотрудники IT-компаний. Есть в фильме и блогеры, которым уже за 80 лет, но они приобретают сумасшедшую популярность (как баба Валя из Находки, например).

— Мы едем в те регионы, откуда у нас герои, будем там устраивать показы, знакомства со съёмочной группой, с самими героями. Ну а уже потом, в течение первой половины следующего года, фильм будет представлен на всех фестивалях и, конечно, доступен в Интернете, — добавил собеседник Лайфа.

Здесь доступна информация о том, где посмотреть фильм "Интернет для всех". Ближайший показ состоится в Воронеже 18 октября.