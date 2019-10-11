Путин и Нетаньяху обсуждали ситуацию с задержанием израильтянки в России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи обсудил дело израильтянки Наамы Иссахар, которую в апреле задержали в России с наркотиками.

— Премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад, а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе, — цитирует РИА "Новости" канцелярию израильского премьера.

Также уточняется, что сразу после беседы с Путиным Нетаньяху позвонил матери задержанной девушки и рассказал о прилагаемых усилиях по возвращению Иссахар на родину.

Израильская газета Haaretz ранее публиковала информацию о том, что между странами обсуждался вариант обмена израильтянки на россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности", которого собираются экстрадировать в США.

Напомним, в апреле израильтянку Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с девятью граммами наркотиков.