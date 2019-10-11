Сотрудника Шереметьево, не заметившего травмат у пассажира, отстранили от работы

Кроме того, в аэропорту сообщили, что усилят контроль за работой инспекторов досмотра.

Сотрудника Шереметьево, который пропустил на борт самолёта пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от работы до окончания расследования инцидента. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

— Мы можем сделать предварительные выводы о том, что причиной возникновения данной ситуации послужило нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра, — говорится в заявлении пресс-службы.

Также в Шереметьево сообщили, что усилят контроль за работой инспекторов досмотра. Данное решение было принято по итогам проверки.

Напомним, накануне самолёт "Аэрофлота", вылетевший из московского Шереметьево в Бургас, был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. Очевидцы рассказали, что при досмотре мужчину заставили выложить пену для бритья, а вот оружие сотрудники безопасности не заметили. Позже было опубликовано видео момента досмотра. Транспортная прокуратура начала проверку действий сотрудников аэропорта и авиакомпании.