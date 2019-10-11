США перебросили стратегические бомбардировщики B-52 в Европу

США перебросили бомбардировщики B-52 Stratofortress на базу британских ВВС Фэйрфорд для лётных учений в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя командования ВВС США в Европе и Африке Троя Дэвиса.

— Бомбардировщики не будут нести настоящее вооружение во время учений. Если боевое оружие будет использоваться в рамках оперативных задач, то это будет осуществляться в координации с принимающей страной, — сказал Дэвис.

Также он отметил, что лётные учения повышают уровень совместимости бомбардировщиков и улучшают стратегические отношения между государствами.

Напомним, также в сентябре США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях и авиашоу. Отмечается, что он способен нести ядерное оружие.