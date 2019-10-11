В Абхазии 20-летнего российского туриста унесло течением реки

Спасатели исследовали около 15 километров реки, однако обнаружили лишь спасательный жилет, который был на путешественнике.

Спасатели Абхазии ведут поиски 20-летнего российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС республики.

Инцидент произошёл в четверг, 10 октября, в районе села Джампал, Гулрыпшского района. Несчастный случай с туристом произошёл в десяти километрах от базы активного отдыха "Апсны adventure". Из-за сильного течения молодой человек упал в реку и его унесло мощным течением. Двое его друзей пытались ему помочь, но потоки воды были слишком сильными. Они сами с трудом выбрались на берег.

Сигнал поступил к спасателям около десяти часов вечера по местному времени. На поисковую операцию были выделены два спасательных автомобиля, 15 человек личного состава, а также вертолёт Ми-2.

Не найдя молодого путешественника, утром спасатели выдвинулись по Кодору на надувных лодках. Они исследовали около 15 километров реки, однако, кроме спасательного жилета, в котором унесло туриста, обнаружить ничего не удалось.

Согласно официальному заявлению пресс-службы МЧС Абхазии, поисковая операция будет продолжена.