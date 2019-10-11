Бывшая жена Кержакова стала новой участницей "Холостяка"

Также за внимание стоматолога Антона Криворотова поборется модель Лиза Адаменко.

Сердце нового "холостяка" на канале ТНТ будет пытаться покорить бывшая супруга экс-игрока сборной России по футболу Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году, а спустя два года у них родился сын Артемий. Осенью прошлого года пара приняла решение развестись и начала громкие споры, с кем будет проживать ребёнок. Футболист обвинил жену в употреблении наркотиков и не отдавал ей сына. В апреле пара официально развелась.

Другой претенденткой на роль избранницы стоматолога Антона Криворотова стала Лиза Адаменко. О ней не так много известно, как о её конкурентке, но портал Super сообщает, что история судьбы девушки очень даже захватывающая. Так, в 16 лет она вышла замуж за 55-летнего олигарха Валентина Иванова.

Затем последовал скандальный развод: Лиза обвинила бизнесмена в побоях, а тот, в свою очередь, заявил, что у неё проблемы с психикой. Спустя время девушка смогла отойти от переживаний и вернулась в модельный бизнес.