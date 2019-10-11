Режиссёр фильма "Время первых" — о Леонове: Он был энергичным и требовательным

Киселёв отметил, что, несмотря на преклонный возраст, Леонов несколько раз сам приезжал на съёмки и оценивал декорации, а также вносил правки в сценарий, если был с ним не согласен.

Ушедший из жизни космонавт Алексей Леонов был человеком с очень большой ответственностью, заявил режиссёр фильма "Время первых" Дмитрий Киселёв.

Общаясь с журналистами телеканала "Мир 24", он признался, что до сих пор не смог осознать трагическую новость о смерти космонавта. Киселёв добавил, что запомнил Леонова как энергичного человека с очень большой ответственностью.

— Он был человеком с очень большой ответственностью — за всё, что говорил, за всё, что делал, и за всё, что делалось вокруг. Он был очень требовательным и к (съёмочному. — Прим. Лайфа) процессу, и к сценарию, и к актёрам, и к декорациям, и ко всему, что происходило. Это, наверное, присущие людям его профессии чуткость и требовательность — и к себе в том числе, — рассказал он.

Режиссёр отметил, что, несмотря на преклонный возраст, Леонов несколько раз сам приезжал на съёмки и оценивал декорации, а также вносил правки в сценарий, если был с ним не согласен.

— Он не мог просто согласиться даже с какими-то художественными решениями и говорил: "Как я потом буду своим друзьям в глаза смотреть, если вы сейчас это сделаете? Это же неправда!" — вспомнил Киселёв.

Он добавил, что самым потрясающим качеством Леонова было чувство юмора, и признался, что смерть космонавта — большая утрата для всех.

Напомним, Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет в госпитале имени Бурденко 10 октября. По одной из версий, причиной смерти советского космонавта стала острая сердечная недостаточность.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного космонавта. Дочь Сергея Королёва Наталья рассказала Лайфу, что очень близко общалась с Леоновым и переживает утрату как личное горе.