Белый дом подтвердил выдвижение Салливана на пост посла в РФ

Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп собирается назначить послом США в РФ первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

— Президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих кандидатов на ключевые позиции в его администрации: Джона Джозефа Салливана ... на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Российской Федерации, — говорится в заявлении Белого дома.

Американский лидер рассматривал кандидатуру Салливана ещё в августе.

Напомним, что 3 октября предыдущий посол США Джон Хантсман завершил работу в России и отправился на родину. Дипломат намерен участвовать в выборах губернатора родного штата Юта.